Secondo il Corriere dello Sport, molto del derby passerà dal centrocampo, dai duelli nella zona detta "nevralgica". In casa Inter, Chivu pare orientato a tornare all'antico, con Calhanoglu in vantaggio su Mkhitaryan per completare il reparto assieme a Barella e Zielinski.

"Calha al momento è un punto interrogativo. Oggi, alla ripresa della preparazione dopo il giorno di riposo concesso, Cristian Chivu inizierà a schiarirsi le idee - si legge -. La domanda è una: può giocare due gare di fila da titolare? Se sì, le chiavi della regia torneranno nelle sue mani. A Como si è visto per poco meno di un’ora, nel derby è richiesto uno sforzo extra e non parliamo dell’impegno emotivo. Col turco al centro, Zielinski lo rivedremo decentrato a sinistra sulla linea a cinque prima dell’intoccabile Dimarco, mentre dal lato opposto Barella e Luis Henrique sulla fascia salvo sorprese".

"In questa stagione il centrocampo assolve anche a compiti prettamente offensivi. È motore e rifinitore, ed è riuscito anche a farsi paracadute quando l’attacco ha faticato a trovare la porta. Calha, Zielinski e Miki insieme hanno una rete in più di Lautaro (15 contro 14); senza dimenticare Dimarco che, in quanto a partecipazioni a gol, supera l’argentino in modo ancora più netto (21 a 18). Insomma, lì al centro, ci sono visione e guizzi. Magari Chivu ci trova anche la chiave per vincere il suo primo derby di Milano da allenatore e per far diventare la rimpatriata con i cugini l’anticamera di una festa ben più grande. Con vista sul tricolore", scrive il quotidiano romano.