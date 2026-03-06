Nel corso della conferenza stampa effettuata oggi, Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato degli obiettivi del club bianconero e non solo: "La Juventus esiste da sempre per raggiungere gli obiettivi, i numeri dicono che non siamo dove vorremmo essere e questo lo dobbiamo avere a mente. Però poi vediamo quanto partecipano i nostri tifosi e ci sta arrivando forte l’attaccamento per questa maglia e per quello che stanno facendo i calciatori. Questa è la cosa più importante, quella che riesce a trascinarci”.