Intervistato dal quotidiano The Athletic, il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha parlato dell'atmosfera del tifo rossonero a due giorni dal derby di Milano: "La Curva Sud? Non esiste in Inghilterra. Avere questi tifosi ultra-appassionati che cantano per 90 minuti è incredibile. I tifosi sono lì prima del riscaldamento e dopo la partita a incitarci. Anche questo di per sé è un altro dettaglio che rende la partita così speciale. Mi sembra di averne parlato anche ai miei amici, ma non hanno mai capito veramente cosa stessi dicendo finché non sono venuti allo stadio".

Sulla vittoria dello Scudetto del 2022, Tomori ha detto: "La sfilata con il pullman doveva durare due ore. Alla fine siamo rimasti cinque perché c'era tantissima gente per strada. Siamo arrivati ​​al Duomo e l'unica volta che l'avevo visto prima era con i turisti che scattavano foto. Siamo arrivati ​​ed era pieno. Non si vedeva il pavimento". Le parole riprese da MilanNews.