A meno di cambiamenti dell'ultimissima ora sempre da mettere in preventivo, Gerry Cardinale sarà a Milanello domani per assistere alla rifinitura e incitare il Milan in vista del derby contro l'Inter. Lo riferisce Sky Sport: il numero uno del club rossonero, alla sua terza visita nell'anno 2026 a Milano, sarà quindi molto probabilmente in tribuna a San Siro per assistere alla stracittadina, tornando al Meazza dove manca da diverso tempo.