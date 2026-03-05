"Siamo sempre stati tifosi del Milan. Fin da bambini", ha raccontato Paolo Berlusconi ad As, dove il fratello dell'ex Patron del Milan ha ricordato l'acquisto del club rossonero: "Il club stava attraversando un periodo difficile. Il presidente Giuseppe Farina era praticamente in procinto di andarsene nel 1986, e Silvio pensò che fosse giunto il momento di restituire alla città ciò che il Milan gli aveva dato. La nostra candidatura era naturale. Avevamo questo piano ben chiaro in mente. C'era l'opzione di collaborare con una compagnia petrolifera italiana, ma non funzionò".