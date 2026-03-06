Un unico grande assente e un solo dubbio di formazione. Questo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport a proposito dell'Inter in vista del derby di domenica sera, una stracittadina che potrebbe dare il lasciapassare definitivo ai nerazzurri per il tricolore.

Secondo la rosea, Chivu ha già scelto dieci undicesimi della squadra che scenderà in campo dall'inizio contro il Milan. Resta un solo dubbio, quello relativo al centrocampo: Calhanoglu o Mkhitaryan? Il turco, dopo i minuti messi nelle gambe con Genoa e Como, è pronto a riprendersi il suo posto davanti la difesa e parte in vantaggio, ma l'armeno non è ancora del tutto tagliato fuori e, nel caso fosse impiegato lui, Zielinski tornerebbe in regia.

Chi certamente non ci sarà è, invece, Lautaro, ancora ai box dopo l'infortunio con il Bodo Glimt.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.