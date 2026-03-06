Prepariamoci insieme a Milan-Inter, derby di ritorno in programma domenica sera a San Siro. Oggi la squadra nerazzurra torna ad allenarsi, attesa per Bonny. Le ultimissime e un focus su Barella.

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 06 marzo 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.