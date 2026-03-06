Stefano Eranio guarda al derby da ex milanista. "Una vittoria del Milan ridarebbe un po’ di sale a questo campionato e il Diavolo può giocarsela con chiunque", dice al Corriere della Sera. "Sarebbe bello vincano i rossoneri per l’interesse di questo campionato. Va detto, però, che l’Inter merita il primo posto. Ha un organico più competitivo. Cristian Chivu ha la possibilità di ruotare i giocatori senza scalfire la qualità della squadra".

"Dimarco? Federico è sempre stato un giocatore continuo. Simone Inzaghi lo gestiva in un modo e Chivu lo sta gestendo in un altro. Dimarco è un calciatore di grande qualità: sa come muoversi e ha un piedino che gli permette di mettere la palla dove vuole. È sicuramente pericoloso, ma il Milan lo conosce. L’Inter ha anche Thuram, anche se non è quello dei primi tempi, e Zielinski".