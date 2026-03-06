La Lega Calcio Serie A rinnova il sostegno all’iniziativa per il contrasto a ogni forma di discriminazione tra uomo e donna e il riconoscimento del valore femminile, in occasione delle gare della 28esima Giornata di Campionato, in programma da stasera a lunedì. Nei maxischermi degli stadi sarà trasmesso il video della campagna, mentre in televisione andrà in onda la grafica “La parità è una partita da vincere tutti insieme”, poco prima del fischio di inizio di ogni partita.

"Vinciamo insieme la partita della parità" è l’iniziativa lanciata dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, in occasione dell’8 marzo 2026. A ottant’anni dall’entrata in vigore delle prime leggi che hanno consentito alle donne di esercitare il diritto di votare e di essere elette, il percorso verso le pari opportunità tra donne e uomini non è ancora pienamente compiuto. Lo sport è l’ambito che meglio esalta la differenza tra uomini e donne, ma questa differenza è una ricchezza e non può rappresentare una penalizzazione.

Tanti passi avanti sono stati compiuti, ma la strada verso un pieno riconoscimento dell’uguaglianza nei diritti e nelle possibilità presenta ancora ostacoli. Il mondo dello sport è il luogo dell’inclusione e del rispetto, eppure quando si parla di uomini e donne sono ancora tanti i divari da colmare: da quello retributivo e dei premi economici alla differente attenzione da parte della comunicazione, da un accesso limitato alla leadership e alla governance sportiva fino, in alcuni casi, alle minori tutele in termini di sicurezza e di accesso alle infrastrutture.