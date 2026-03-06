Intervistato da DAZN, Alexis Saelemaekers ha raccontato come vive l'avvicinamento al derby di Milano, la partita più sentita: "La rivalità ci sarà sempre - dice l'esterno belga del Milan - Quando inizia la settimana prima del derby, l'Inter è sempre in una parte della tua testa, che tu sia al campo, a casa, a letto... Prima di una partita così c'è talmente tanta concentrazione che di solito c'è silenzio, nessuno parla. Quando ti siedi a pranzo sai che qualsiasi cosa che mangi fa la differenza per la domenica. Provi a fare tutto al 100%".

A proposito di 'cugini', l'ex giocatore dell'Anderlecht ha speso belle parole per Hakan Calhanoglu, suo compagno ai tempi del Milan: "Ho sempre avuto un bel rapporto con Hakan Calhanoglu, è stato uno dei primi giocatori che mi ha aiutato tanto fuori dal campo quando sono arrivato a Milano. Mi ha presentato la sua famiglia. Ovviamente, quando ha cambiato squadra, abbiamo un po' perso i contatti perché abbiamo programmi differenti, ma non perché non siamo più amici. A volte ci chiamiamo, parliamo della vita in generale, non di calcio. Ci parliamo in inglese e, se non ci viene qualche parole, la diciamo in italiano".