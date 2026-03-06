Lo Scudetto in una notte. A San Siro va in scena un Derby della Madonnina decisivo nella lotta per il tricolore: per l’Inter, che si presenta alla sfida da capolista con 67 punti, vincere vorrebbe dire avvicinarsi ancora di più al titolo; per il Milan, che insegue con 10 punti di distanza, è l’ultima occasione per restare aggrappato al sogno scudetto e riaprire la corsa al vertice. Il Milan si presenta con un curriculum di imbattibilità che dura da sei derby, con la vittoria anche in quello dell’andata. Stavolta però, per gli esperti di Sisal, dovrebbe interrompersi la scia positiva dei rossoneri: l’Inter è infatti avanti a 2,20, si sale a 3,60 per il successo milanista, il pareggio è a 3,10.

I nerazzurri sono rimasti a secco di gol nelle ultime due stracittadine, ipotesi lontana in questo match con l’opzione di vedere entrambe le squadre segnare a 1,80. Tra i risultati possibili, l’1 a 1 è quello più probabile, a 6,50, seguito dalla vittoria interista per 1 a 0, a 7,50, e lo 0-2, a 9,00. Dopo il gol decisivo nel match d’andata, Christian Pulisic potrebbe diventare il primo giocatore a segnare in entrambi i derby stagionali dai tempi di Kakà: la sua rete è a 2,50, ancora più probabile il gol di Rafael Leao, a 2,00. Sul fronte interista, con il bomber Lautaro Martinez fermo ai box, Chivu schiera ancora la coppia Marcus Thuram – Pio Esposito, entrambi a 3,00. Occhio all’uomo derby Hakan Calhanoglu: in 17 presenze, il turco vanta 3 gol e 4 assist, la sua firma nel match con una rete o un assist è a 3,25.