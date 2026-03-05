"La partita di Como ci ha fornito una chiara indicazione: l’Inter stava già pensando, e molto, al derby di Milano di domenica. La semifinale di Coppa Italia è stata innegabilmente deludente, giocata a un ritmo lentissimo da parte di tutte e due le squadre, compreso lo stesso Como che mi è parso più focalizzato a qualificarsi per la Champions League piuttosto che a tentare la caccia alla Coppa Italia. Ne deduco che l’Inter è convinta che dopo questo derby - nel caso vincesse - potrebbe già cucirsi lo scudetto al petto". Lo scrive oggi Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport.

E se da un lato ad Allegri mancherà Gabbia e forse Bartesaghi, dall'altro Chivu non potrà contare su Lautaro. "L’Inter ha recuperato quasi tutti, manca Lautaro ma c’è poco da lamentarsi - avvisa Capello -. Chivu molto saggiamente ha pensato a questa partita con grande attenzione e dobbiamo prepararci a vivere un confronto generazionale: il nuovo che avanza è proprio Chivu, contro Allegri che è l’allenatore di esperienza che finora ha portato il Milan in un’ottima posizione in Serie A. Il tecnico interista è stato molto bravo a livello psicologico, perché è entrato nella testa dei calciatori con umiltà facendo capire loro che sono ancora forti e possono ancora vincere".