Il Corriere della Sera intervista oggi Antonio Vergara, che a 23 anni ha trovato il suo spazio nel Napoli anche a causa di una lunga serie di infortuni nella rosa. "Troppo giovane per certi palcoscenici? In Europa i ragazzi a 17 anni giocano in Champions, in Italia si parla tanto di talenti ma forse non siamo pronti culturalmente a considerarli tali. Non chiamateci più giovani, per il calcio non lo siamo. Pio Esposito ha due anni meno di me, è fortissimo. Fisicamente e anche mentalmente. È il futuro dell’Italia".

"Un modello? Da bambino Messi, inarrivabile. Ero e resto innamorato di Zielinski", confessa Vergara, indicando il centrocampista dell'Inter con alle spalle una lunga avventura proprio al Napoli.