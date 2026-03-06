Non è ancora certa la presenza di Bartesaghi nel derby di domenica. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, il laterale mancino ieri ha lavorato a parte, dopo il risentimento al flessore destro patito contro la Cremonese e oggi ci sarà il provino decisivo per capire se sarà abile e arruolato, altrimenti spazio a Estupinan sulla sinistra.

Ieri si è rivisto a Milanello anche Gabbia, operato a inizio settimana per un’ernia inguinale a Londra: lui salterà certamente il derby e potrà tornare in campo ad aprile.