Come sempre, il derby di Milano si prepara ad accendere la passione di milioni di tifosi in tutto il mondo. Il club rossonero comunica che, grazie alla presenza di numerosi broadcaster internazionali on site e a una distribuzione capillare tra tv lineare e piattaforme OTT, il derby verrà trasmesso in oltre 200 Paesi, raggiungendo tutti i principali mercati internazionali. Tra le varie emittenti collegate ci saranno anche: CBS Sports e Fox Deportes dagli Stati Uniti, Sport1 da Israele, Sport TV dal Portogallo, Eleven Sports dalla Polonia, oltre alle produzioni di DAZN per Germania e Francia, StarzPlay, Shasha TV, Al Arabiaa, Migu Sports dalla Cina e Max Sport dalla Bulgaria.

La tribuna stampa è completamente sold out, con tutti i 220 posti occupati da giornalisti arrivati da tutto il mondo per raccontare il derby. A bordocampo 50 fotografi e 25 Social Media Manager racconteranno momenti della partita attraverso contenuti e prospettive originali.