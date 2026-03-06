Porta con sé uno striscione con una frase importante, 'Ogni volta'. Indicativa soprattutto per lui, che ad ogni partita dell'Inter parte dall'Ungheria per essere sempre presente nello stadio dove giocano i nerazzurri, al punto da aver già macinato 80mila chilometri per questa sua missione. Si chiama Attila, vive a Budapest, ed ai microfoni de Il Giorno racconta la sua passione per l'Inter: "I genitori di un mio caro amico lavoravano a Milano e mi invitavano sempre a vedere il Milan. Finalmente, a 19 anni, arrivai a Milano.Era il 19 aprile 1998. Non giocava il Milan, ma l’Inter: Inter-Udinese. Ronaldo, Zamorano… amore a prima vista. Quel giorno diventai tifoso dell’Inter. Promisi a me stesso che avrei vissuto a Milano e che sarei diventato abbonato. Ho vissuto sei anni a Milano e ancora oggi sono abbonato. Dopo gli stadi da 8-10 mila persone in Ungheria, vedere San Siro con 80.000 spettatori mi ha cambiato la vita. Per fortuna non giocava il Milan… altrimenti oggi sarei milanista!".
Quando hai deciso di seguire tutte le partite dell'Inter della stagione in corso e perché?
“Ho già fatto tante 'follie' nella mia vita da tifoso. Sono stato presente a tutte le partite casalinghe di una stagione, ho seguito tutta la Champions League, casa e trasferta. Ma essere presente a ogni partita, in ogni competizione, per un’intera stagione… sembrava impossibile. Quest’anno l’Inter Club Ungheria compie 20 anni. Mi sono detto: ora o mai più. Tra poco compirò 50 anni. Questo è il mio Monte Everest. Spero di arrivare in cima”.
Quale è stato il viaggio più bello e quello più brutto?
“Il più bello: Kiev 2009. C’era l’influenza aviaria, non era nemmeno certo che si giocasse. Eravamo quasi gli unici tifosi ospiti. La Dinamo segnò con Shevchenko, poi arrivò la rimonta. Senza quella vittoria non ci sarebbe stato il Triplete. Fummo ripresi da Sky e dal sito ufficiale dell’Inter. Eravamo praticamente l’unico Inter Club presente. E quella stagione fui presente a tutte le partite casalinghe e a quasi tutte quelle di Champions. Essere parte del Triplete è qualcosa che non si dimentica. La notte di Madrid resterà per sempre nel mio cuore. Il momento più difficile? Quando nel 2009 un volo cancellato mi impedì di mantenere una promessa: essere presente a tutte le partite. Mancavano tre gare. L’aereo delle 7 partì alle 16… senza di me. Mi fece molto male. Spero che l’Ogni Volta non finisca così. È la mia più grande paura”.
Dove segui le partite a San Siro e fuori? In che settore?
“A San Siro sono abbonato nel settore 236, secondo anello rosso. In trasferta cerco sempre il settore ospiti. Se non è possibile, mi adatto. A Sassuolo è stata un’avventura: inizialmente vietata la trasferta ai tifosi ospiti, poi permessa ma esclusa la Lombardia. Alla fine il direttore di Mapei Ungheria mi ha invitato come ospite VIP per non interrompere la missione Ogni Volta”
Come nasce l’idea di "Ogni Volta"?
“Ogni Volta non è solo uno striscione. È un progetto. È il titolo del mio libro. Quando ho visto il video dell’Inter Media House con la canzone di Vasco, ho pianto. Era pura emozione. Ho capito che il mio progetto non poteva chiamarsi in altro modo. Un vecchio compagno ultras ha disegnato la grafica: bandiera, sciarpa, maglia, la felpa ormai leggendaria, adesivi. È diventata un’identità”.
Hai conosciuto i giocatori e i dirigenti? La società ti ha premiato per la tua dimostrazione di fede?
“Dopo la 15esima partita l’Inter ha girato un documentario su di me. Anche loro erano increduli. Non so se i giocatori conoscano il progetto… spero che questo articolo arrivi fino a loro. Se arriverà lo Scudetto, spero che una medaglia simbolica arrivi anche per chi c’è stato… Ogni Volta”.
Cosa ti aspetti dal derby e dal finale di stagione?
“Vittoria e Scudetto. Il prossimo sarà il mio 62esimo derby consecutivo. Ho visto tutti e sei gli Euroderby. II derby non è una partita. È tutto”
L'anno prossimo ci sarai sempre ancora?
“No. Questo è unico e irripetibile. Normalmente seguo 25-30 partite a stagione, e già non è poco partendo dall’Ungheria. Ma questo è il mio Everest. Più in alto di così non si può andare".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 19:58 Passaggi effettuati, Akanji è il secondo miglior difensore della Serie A. In gol da due trasferte di fila: Milan avvisato
- 19:43 Attila, da Budapest 'Ogni Volta' al fianco dell'Inter: "Il prossimo sarà il mio 62esimo derby di fila"
- 19:29 Bookies - Inter favorita per lo scudetto, SNAI paga in anticipo le puntate sui nerazzurri: è un record assoluto
- 19:14 Il derby richiama Cardinale a San Siro: il proprietario del Milan sarà probabilmente in tribuna domenica
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso MILAN-INTER: la PROBABILE, il PIANO TATTICO, i DUELLI e il momento AMARCORD
- 18:52 Milan-Inter, sarà tutto esaurito anche in tribuna stampa. Saranno oltre 200 i Paesi a trasmettere il derby nel mondo
- 18:38 Zielinski ritrova il Milan, è una delle sue vittime preferite. Gol e assist, nel derby può toccare quota 100!
- 18:24 Milanese: "Napoli, non mi spiego i punti di distacco dall'Inter. Con le medio-piccole nerazzurri devastanti"
- 18:10 Ma quale Salernitana man e portaborracce di Alvarez: Lautaro più decisivo di Haaland e Mbappé. Lo dicono i numeri
- 17:56 AlbinoLeffe, Parlati: "Inter U23 forte, anche se non è nel suo miglior momento stagionale"
- 17:42 Eranio: "Inter meritatamente prima, derby al Milan ridarebbe interesse. Dimarco? Che qualità, ma cito altri due interisti"
- 17:28 Settore giovanile, il programma del week-end: derby per la categoria U16, la Primavera ospita la Fiorentina
- 17:14 In arrivo il Derby di Milano numero 246 della storia: l'Inter comanda il bilancio totale e quello in Serie A. I numeri
- 17:00 Obi ricorda il gol nel derby contro il Milan: "Una gioia immensa, l'ho vissuta nei giorni dopo"
- 16:45 Petrucci: "Milano e Roma avranno la sigla NBA, voglio portare avanti questo discorso"
- 16:31 Serie A, Dipartimento per le Pari Opportunità e Lega Calcio celebrano la 'Giornata Internazionale della Donna'
- 16:17 fcinNuovo portiere, l'Inter osserva la situazione di Lunin a Madrid. E c'è un retroscena legato a Bento
- 16:03 Como-Inter, pochi dubbi su Pepo Martinez. Poi prevale la corsia mancina
- 15:49 Sky - Roma, per Dybala lesione del menisco esterno: stop di 45 giorni, salterà la gara con l'Inter
- 15:34 Ricci: "Milan-Inter tra le rivalità più belle del mondo, è una fortuna poter giocare il derby"
- 15:20 Pisacane rassegnato: "Palestra? Tra qualche mese lo dovremo salutare, dispiace. Si è innamorato di Cagliari"
- 15:05 Serie A, Palladino 'Coach of The Month' di febbraio. De Siervo: "Preparato e pragmatico"
- 14:50 Damiani: "Derby, l'Inter ha qualcosa in più ma il Milan è capace di ribaltare i pronostici"
- 14:35 Galante: "Mi auguro sia il derby di Pio. Sconfitta dell'Inter? Resterebbero 7 punti, ma..."
- 14:21 Van der Sar non ha dubbi: "Onana portiere 'top class', Sommer no"
- 14:07 Milan, Saelemaekers: "Nella settimana del derby l'Inter è sempre in una parte della mia testa. Bel rapporto con Calhanoglu"
- 13:53 Sky - Derby, tutto come da copione: Bonny in gruppo, partirà dalla panchina. In mezzo crescono le quotazioni di Calhanoglu
- 13:38 Qui Milan - Buone notizie per Allegri: Bartesaghi ha lavorato in gruppo a due giorni dal derby
- 13:24 Pasqua a San Siro per l'Inter: definito l'orario del match con la Roma. Coppa Italia, martedì 21 aprile la sfida al Como
- 13:10 Sport - Barcellona su Bastoni: pista non facile ma aperta. L'Inter lo valuta più di 80 mln di euro e offre il rinnovo
- 12:56 Il Giornale - L'agente di Vicario sta parlando con l'Inter: primi dialoghi positivi tra le parti
- 12:42 Collovati: "Derby inutile? Non diciamo eresie, Inter spesso beffata negli ultimi anni. Esposito arma letale per la Nazionale"
- 12:28 TS - Vicario, la Juve ci pensa: il Tottenham fa il prezzo. E per l'ingaggio...
- 12:14 Dybala costretto all'intervento al ginocchio. Possibile rientro al Meazza
- 12:00 -2 a MILAN-INTER, come sta BONNY. Il DERBY di capitan BARELLA: il RISCATTO passa dal DUELLO con RABIOT
- 11:45 Milan-Inter, Chivu torna a parlare in conferenza stampa: fissato l'orario
- 11:30 GdS - Gol da piazzato: nessuno come l'Inter. Il segreto? Ad Appiano Lab...
- 11:16 CdS - Lautaro morde il freno: nel mirino c'è la trasferta di Firenze
- 11:02 GdS - Il derby si decide in mezzo: Calhanoglu punto interrogativo
- 10:48 CdS - Dal Milan al Milan: Chivu vuole chiudere un cerchio. E pure a livello personale...
- 10:34 Buffon: "Su Bastoni tutto eccessivo, ma in quei casi serve il Var. Mondiali? Guardate i nomi..."
- 10:20 La Repubblica - Riforma arbitri, la Serie A chiede più potere: nominerà un consigliere e il designatore?
- 10:06 Vergara: "Pochi talenti? In Italia non li consideriamo, guardate all'estero. Prendete Esposito..."
- 09:52 Gianfelice Facchetti: "Derby senza frenesia. Fischi a Bastoni? Patetico, ma..."
- 09:38 TS - Inter, con Bonny in gruppo giochi quasi fatti: c'è solo un ultimo dubbio a centrocampo
- 09:24 Stramaccioni: "Può essere il derby di Barella: ecco perché. Champions? Vedo analogie col 2024"
- 09:10 Ambrosini: "Scudetto Inter a prescindere dal derby. Chivu? Ha cambiato comunicazione di recente..."
- 08:56 Qui Milan - Oggi test decisivo per Bartesaghi: si scalda Estupinan
- 08:42 Pagliuca: "L'Inter ha già una mano sullo scudetto, il derby sarà speciale. Non mi aspettavo questo Chivu. E su Sommer posso dire che..."
- 08:28 GdS - Barella a caccia di riscatto: doppia missione contro il Milan. A livello di numeri...
- 08:14 CdS - Si torna alle due punte: la probabile formazione. Bonny in panchina
- 08:00 GdS - Chivu ha già scelto la sua Inter per il derby: resta un solo dubbio. La probabile formazione
- 00:00 Bastoni, Calha e Pio, non siate decisivi. Altrimenti gli altri di cosa parlerebbero?
- 23:40 Cassano: "Ho sempre massacrato Dimarco, ma alzo le mani. È un 10 che fa il terzino sinistro, impressionante"
- 23:20 Niente derby per Lautaro: "Ma sarò a San Siro. Come va il recupero? Meglio"
- 23:00 Nessuna esclusione, ma Vicario incassa tre gol: Tottenham sconfitto dal Crystal Palace e sempre più in crisi
- 22:40 Paolo Berlusconi: "Nell'86 Silvio pensò di restituire a Milano ciò che il Milan gli aveva dato"
- 22:20 Bonaventura dice addio al calcio: "Quando non senti più il fuoco dentro, vuol dire che è arrivato il momento"
- 22:00 Nainggolan: "Icardi è un bravo ragazzo, non credo a ciò che si scrive. Ecco cosa è successo con Spalletti"
- 21:40 GdS - Da Akanji e Barella fino a Dimarco e Zielinski: per l'Inter tanti rientri dal 1' nel derby contro il Milan
- 21:20 Ambrosini: "Nel mio primo derby ero pietrificato. La rivalità con l'Inter era bella, eravamo due squadre forti"
- 20:59 Ferrante e l'arrivo all'Inter: "Spogliatoio complesso e gerarchie precise. Un sogno ritrovarmi tra Seedorf e Ronaldo"
- 20:44 Gasperini: "L'Inter? Sono durato solo tre partite, è stato clamoroso. Però da quell'esperienza è nato tutto il resto"
- 20:35 Lautaro: "L'Inter è passione. Vincere il Mondiale emozione più grande, ma ho ancora un sogno: la Champions"
- 20:15 De Winter e Akanji, derby al centro della difesa. Ma in universo parallelo giocherebbero a maglie invertite
- 20:00 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria contro l'Inter importantissima, venivano da undici successi consecutivi"
- 19:45 CF - Milan-Inter, San Siro sold-out e record d'incasso rossonero. Il derby della Seconda Stella scivola al 3° posto
- 19:30 Rabiot: "Voglio vincere con il Milan. Allegri? Con lui bisogna giocare ogni partita come se fosse l'ultima"
- 19:15 Inter-Atalanta, biglietti per il settore ospiti in vendita fino a venerdì. Tutte le indicazioni per i tifosi della Dea
- 19:00 Rivivi la diretta! Da INTER-MILAN a MILAN-INTER, CHIVU un FENOMENO: MATCH POINT SCUDETTO! Le ULTIMISSIME