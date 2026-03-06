Marco Palestra sogna una convocazione con l'Italia dopo la grande stagione con la maglia del Cagliari, club in cui è in prestito dall'Atalanta. Il tecnico rossoblu Vincenzo Pisacane ha speso parole al miele per il promettente e giovane laterale corteggiato anche dall'Inter: "Mi auguro che riesca ad andare al Mondiale, sarebbe una vittoria per tutti e non solo del singolo - le parole rilasciate in conferenza stampa -. Credo che tutti gli abbiamo dato qualcosa per migliorare e crescere, grazie anche ad un ambiente sano. Dispiace solo che tra qualche mese lo dovremo salutare, ma lui si è innamorato di Cagliari".
 

