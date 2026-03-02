Ancora una volta, contemporaneamente all'Inter dei grandi, scenderà in campo anche l'Inter Under 23, che domani sera è attesa dal Cittadella al Tombolato per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Partita che sarà diretta da Filippo Colaninno della sezione di Nola, che sarà assistito da Paolo Cozzuto di Formia e Massimiliano Cirillo di Roma 1. Andrea Migliorini di Verona sarà il quarto ufficiale, mentre il Football Video Support sarà affidato a Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto.