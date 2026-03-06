Tutto come da copione: Ange-Yoan Bonny è tornato a lavorare con il gruppo oggi, nell'allenamento andato in scena alla Pinetina, a due giorni dal derby di Milano. L'attaccante francese, che aveva saltato la gara di Coppa Italia di martedì scorso per un problemino fisico accusato in Inter-Genoa, torna, dunque, a disposizione di Cristian Chivu che, comunque, contro il Milan, molto probabilmente schiererà la coppia Thuram-Esposito in avanti.

Quanto alle altre scelte di formazione, crescono le quotazioni di Hakan Calhanoglu per un posto a centrocampo dal via: il turco si candida a riprendersi la cabina di regia, in mezzo a Piotr Zielinski e Nicolò Barella. Lo riporta Sky.

Sezione: Focus / Data: Ven 06 marzo 2026 alle 13:53
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.