La Lega Calcio Serie A ha definito il programma completo della 31esima giornata del campionato 2025/26, weekend di ripresa del torneo dopo la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. L'Inter sarà protagonista del big match contro la Roma la sera di Pasqua, a San Siro, domenica 5 aprile (kick-off alle 20:45, con diretta tv su DAZN). 

 Inter-Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia, invece, è stata schedulata martedì 21 aprile, alle 21. 

Sezione: Focus / Data: Ven 06 marzo 2026 alle 13:24
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.