Oscar Damiani si augura di assistere a un derby spettacolare, ricco di gol, nel quale regni l'incertezza, nonostante il gap che separa Milan e Inter in classifica: "Spero di vedere una bella partita, come tutti gli appassionati di calcio - le sue parole a Tuttomercatoweb.com -. Speriamo di vedere dei gol, l'Inter ha qualcosa in più ma il Milan è capace di ribaltare i pronostici".

Quanto allo scudetto, secondo Damiani, il discorso è praticamente chiuso: "L'Inter è avanti e può permettersi qualche defezione perché le alternative sono di alto livello, a Milan e Napoli manca qualche campione. Sono due buone squadre, qualche calciatore faccia la differenza. Con qualche ritocco possono essere protagoniste".