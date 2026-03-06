Due repliche all'Auditorium Pirelli di Milano per raccontare la storia dell'Inter, ai ragazzi e ragazze del settore giovanile, poi ai piccoli azionisti, ai partner, agli Inter Club, a staff e dirigenti. Sul palco, Gianfelice Facchetti che racconta a Tuttosport come è nata l'idea.
"Non volevo un bignami della storia dell’Inter: ho usato le stagioni come punti cardinali per orientarsi, per far emergere cosa ci fosse dietro a certi momenti storici. Lo dico da tifoso, ma penso sia un racconto molto bello quello di 44 ragazzi che decidono di fondare un nuovo club, perché credono che la lingua del calcio debba essere universale, mentre l’Italia aveva deciso che potessero giocare solo gli italiani". Emergono, nello spettacolo, valori come l'inclusività. "È fondamentale. Se parlo di Inter, credo si debbano riscoprire i valori associati a questo nome. Finché scrivi sono parole inerti, ma quando le porti al pubblico respirano. Sono temi attuali più che mai, urgenti».
Quindi un salto nell'attualità. "Bastoni? Trovo tutto patetico. Questo accanimento nei suoi confronti deriva anche dal fatto che i social oggi amplifichino tutto. A un certo punto questi fischi verranno sommersi dal silenzio o dagli applausi. Derby? La posta in palio è alta. Vincere significherebbe fare uno scatto netto, però sarebbe controproducente farsi prendere dalla frenesia. L’Inter ha dieci punti di vantaggio: i giocatori di Chivu dovranno scendere in campo con la tranquillità di chi se li è guadagnati passo dopo passo".
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 09:52 Gianfelice Facchetti: "Derby senza frenesia. Fischi a Bastoni? Patetico, ma..."
- 09:38 TS - Inter, con Bonny in gruppo giochi quasi fatti: c'è solo un ultimo dubbio a centrocampo
- 09:24 Stramaccioni: "Può essere il derby di Barella: ecco perché. Champions? Vedo analogie col 2024"
- 09:10 Ambrosini: "Scudetto Inter a prescindere dal derby. Chivu? Ha cambiato comunicazione di recente..."
- 08:56 Qui Milan - Oggi test decisivo per Bartesaghi: si scalda Estupinan
- 08:42 Pagliuca: "L'Inter ha già una mano sullo scudetto, il derby sarà speciale. Non mi aspettavo questo Chivu. E su Sommer posso dire che..."
- 08:28 GdS - Barella a caccia di riscatto: doppia missione contro il Milan. A livello di numeri...
- 08:14 CdS - Si torna alle due punte: la probabile formazione. Bonny in panchina
- 08:00 GdS - Chivu ha già scelto la sua Inter per il derby: resta un solo dubbio. La probabile formazione
- 00:00 Bastoni, Calha e Pio, non siate decisivi. Altrimenti gli altri di cosa parlerebbero?
- 23:40 Cassano: "Ho sempre massacrato Dimarco, ma alzo le mani. È un 10 che fa il terzino sinistro, impressionante"
- 23:20 Niente derby per Lautaro: "Ma sarò a San Siro. Come va il recupero? Meglio"
- 23:00 Nessuna esclusione, ma Vicario incassa tre gol: Tottenham sconfitto dal Crystal Palace e sempre più in crisi
- 22:40 Paolo Berlusconi: "Nell'86 Silvio pensò di restituire a Milano ciò che il Milan gli aveva dato"
- 22:20 Bonaventura dice addio al calcio: "Quando non senti più il fuoco dentro, vuol dire che è arrivato il momento"
- 22:00 Nainggolan: "Icardi è un bravo ragazzo, non credo a ciò che si scrive. Ecco cosa è successo con Spalletti"
- 21:40 GdS - Da Akanji e Barella fino a Dimarco e Zielinski: per l'Inter tanti rientri dal 1' nel derby contro il Milan
- 21:20 Ambrosini: "Nel mio primo derby ero pietrificato. La rivalità con l'Inter era bella, eravamo due squadre forti"
- 20:59 Ferrante e l'arrivo all'Inter: "Spogliatoio complesso e gerarchie precise. Un sogno ritrovarmi tra Seedorf e Ronaldo"
- 20:44 Gasperini: "L'Inter? Sono durato solo tre partite, è stato clamoroso. Però da quell'esperienza è nato tutto il resto"
- 20:35 Lautaro: "L'Inter è passione. Vincere il Mondiale emozione più grande, ma ho ancora un sogno: la Champions"
- 20:15 De Winter e Akanji, derby al centro della difesa. Ma in universo parallelo giocherebbero a maglie invertite
- 20:00 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria contro l'Inter importantissima, venivano da undici successi consecutivi"
- 19:45 CF - Milan-Inter, San Siro sold-out e record d'incasso rossonero. Il derby della Seconda Stella scivola al 3° posto
- 19:30 Rabiot: "Voglio vincere con il Milan. Allegri? Con lui bisogna giocare ogni partita come se fosse l'ultima"
- 19:15 Inter-Atalanta, biglietti per il settore ospiti in vendita fino a venerdì. Tutte le indicazioni per i tifosi della Dea
- 19:00 Rivivi la diretta! Da INTER-MILAN a MILAN-INTER, CHIVU un FENOMENO: MATCH POINT SCUDETTO! Le ULTIMISSIME
- 18:40 SM - Bonny punta il derby: giornata di lavoro individuale, domani è atteso in gruppo
- 18:25 Qui Atalanta - Sospiro di sollievo per Scalvini, ancora ai box De Ketelaere e Raspadori. A metà marzo c'è l'Inter
- 18:10 Maignan carica il Milan verso il derby: "È tutta questione di adrenalina"
- 17:56 Nainggolan: "Addio alla Roma per Monchi, ma ho sempre voluto giocare all'Inter. Mai alla Juve anche per gli arbitri"
- 17:42 Lupo: "Scudetto, per l'Inter ormai è una formalità. Napoli ha delle attenuanti"
- 17:27 Milan, Fullkrug non sta nella pelle: "Derby di Milano tra i più grandi al mondo, non vedo l'ora"
- 17:13 Sassuolo, Carnevali: "Dispiaciuto per l'accanimento dei grandi club verso gli arbitri. Il caso Bastoni..."
- 16:59 Tottenham in crisi, Tudor pensa all’esclusione di Vicario. Futuro in bilico, l'Inter è alla finestra
- 16:44 Bale: "Quando segnai quella tripletta all'Inter dimostrai a me stesso di poter battere i migliori"
- 16:30 D'Ambrosio, la paura è finita: l'ex Inter e la famiglia sono rientrati in Italia da Dubai
- 16:16 Roma in ansia: Dybala si ferma ancora in allenamento per un problema al ginocchio
- 16:02 Ospedale Buzzi, l'Inter finanzia il rinnovamento dello spazio dedicato ai corsi pre-parto. Marotta: "Attenti a sostenere le realtà del territorio"
- 15:48 MVP Serie A di febbraio, niente da fare per Dimarco: il premio va al romanista Malen
- 15:34 Como, Fabregas: "Vorrei sapere quante volte l'Inter ha fatto 0,07 di xG negli ultimi anni. Ritorno? Nulla è impossibile"
- 15:20 Calcagno (presidente AIC): "Bastoni, accanimento eccessivo. La sua integrità prevarrà sulle polemiche"
- 15:06 Rocchi contestato allo 'Stadio dei Marmi', la Carrarese: "Nessun episodio di violenza o aggressione"
- 14:51 Derby di Milano affidato a Doveri: quarto incrocio con Milan e Inter, cosa dicono i precedenti
- 14:37 Piotr Zielinski è il POTM del mese di febbraio: decisivi i due gol
- 14:21 Antonini: "In questo derby c'è una squadra che ha niente da perdere. Dimarco? Top player, non uscendo al 60'..."
- 14:07 Qui Milan - Allenamento a Milanello verso il derby: lavoro personalizzato sul campo per Bartesaghi
- 13:52 Sky - Concesso un giorno di riposo, ma Chivu e lo staff saranno ad Appiano. Da domani si prepara il derby
- 13:38 Fumagalli dopo il gesto di fair play in Reggiana-Sudtirol: "Bastoni crocifisso nonostante le scuse, va capito"
- 13:24 Materazzi: "In carriera ho baciato solo le maglie di Inter, Perugia e Nazionale. Triplete dopo la disfatta del 2002 la chiusura di un cerchio"
- 13:10 Derby 1983, Serena smentisce Collovati: "La moviola assegnò il gol a me, tu sei andato subito dai giornalisti"
- 12:56 Finalissima in Qatar, la UEFA non sta prendendo in considerazione sedi alternative. Decisione entro la fine della prossima settimana
- 12:42 Petardo contro Audero: revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari per il 19enne tifoso dell'Inter
- 12:28 UFFICIALE - Inter e WTW rinnovano la partnership fino al 2028. Ricci: "Fondamentale consolidare un ecosistema di partner d'eccellenza"
- 12:14 Varane: "Il futuro di Nico Paz? Ecco il mio consiglio. Sul Real dico che..."
- 12:05 Milan-Inter, Rocchi punta sull'esperienza di Daniele Doveri. Al VAR la coppia Abisso-Di Bello
- 12:00 Desideri: "Fuori rosa per aver dato dello stron*o a Suarez. Che rimpianto la finale persa con l'Inter!"
- 12:00 Verso MILAN-INTER, novità BONNY! FORMAZIONE già FATTA. Chi paragona i casi BASTONI a LUKAKU...
- 11:45 Collovati: "L'Inter ha già vinto lo scudetto. Ma cosa si aspettava Chivu dopo il Bodo?"
- 11:30 CdS - I numeri parlano chiaro: senza Lautaro, tutti segnano meno
- 11:16 Milan, Pavlovic: "Scudetto? Nulla è ancora finito. Su Pio Esposito posso dire che..."
- 11:02 GdS - Oaktree, obiettivo raggiunto: ora la gestione dell'Inter è sana e pesa meno pure l'uscita dalla Champions. Rispetto all'anno scorso...
- 10:48 CdS - Chivu ha già scelto l'Inter anti-Milan: strategia che parte da lontano
- 10:34 Vieri: "Vi racconto il mio derby più bello. Parole di Leao? Vita e morte sono un'altra cosa, ma..."
- 10:20 Corsera - Inter, Calhanoglu titolare: il turco all'ultimo derby? La situazione tra rinnovo e addio
- 10:06 Ranocchia: "Derby decisivo solo se vince l'Inter. Mai avuto dubbi su Chivu perché..."
- 09:52 TS - Bastoni rischia un derby come Ronaldo. Ha fatto il callo ai fischi, ma...
- 09:38 TS - Calhanoglu-Zielinski, sarà un'Inter di palleggio. Il turco titolare in campionato dopo otto gare
- 09:24 TS - Il derby di Esposito: Pio affronta il Milan per un'altra prima volta
- 09:10 Mauro: "Ridicoli i fischi a Bastoni, ma Chivu mi ha deluso. Ecco perché oggi si simula di più"