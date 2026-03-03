L'Inter U23 gioca una buona gara e pareggia 1-1 a Cittadella: ecco le pagelle della squadra nerazzurra dopo la trasferta del Tombolato.

CALLIGARIS 6.5 - Attento su un cross insidioso di Stronati che diventa tiro, non può nulla sul gol di Rabbi, che è a pochi metri dalla linea di porta al momento del tiro. Solita sicurezza invece sulle uscite alte, grazie alle quali è assolutamente padrone dell'area di rigore. Magari sono meno appariscenti di un miracolo su un bel tiro, ma sono fondamentali per aiutare la difesa.

ALEXIOU 5.5 - Meno convincente di altre volte. Raramente viene puntato in modo diretto, con il Cittadella che preferisce attaccare a sinistra. Sul gol di Rabbi però non riesce ad agganciarsi al suo uomo prima che parta il cross, con la spizzata di Bunino che lo estromette definitivamente.

STANTE 6 - Partita con pochi errori, uno grave in occasione del gol divorato da Vita. Per sua fortuna il capitano di casa non trova la porta da posizione decisamente invitante e lo grazia.

CINQUEGRANO 6.5 - Avvio titubante, soprattutto con i piedi, poi migliora con il passare dei minuti. Di certo l'impostazione non è la specialità della casa, visto che spesso affretta la giocata per evitare rischi, ma in fase difensiva è comunque preciso e attento.

AMERIGHI 7 - Impiegato a sinistra dall'inizio trova il primo gol in nerazzurro. Bello il movimento alle spalle della difesa, simile a quello che ha fatto le fortune di Gasperini nei primi anni a Bergamo, a completare l'asse da quinto a quinto. Poi concede pochissimo agli avversari, con grande cura della posizione e abnegazione. Dal 78' COCCHI S.V.

TOPALOVIC 6.5 - Primo tempo davvero di alto livello, grazie alla sua qualità e al suo estro. Peccato per il tiro fuori di poco al 14', quando poteva raddoppiare. Poi nella ripresa cala, in primis fisicamente. Mezzo voto in meno per l'errore in avvio di seconda frazione, quando avrebbe dovuto fare decisamente meglio da solo davanti a Saro. Dal 71' BERENBRUCH 6 - Entra bene, mette in porta praticamente Spinaccè, persino il giallo è una scelta giusta. Poi è un po' distratto sul gol subito, complice la spizzata di Bunino.

KACZMARSKI 6 - Altra partita da giocatore ombra, in cui è bravo a tenere la barra dritta e a dare sostanza al centrocampo dell'Inter U23. Come i compagni fatica di più nel secondo tempo, quando il Cittadella strappa le redini del gioco alla squadra di Vecchi.

BOVO 6 - Tanta lotta, tanta corsa, tanta voglia. Non manca di generosità, pur potendo fare qualcosa di meglio con la palla tra i piedi. Anche lui paga fisicamente nella ripresa. Dal 78' FIORDILINO S.V.

KAMATE' 6.5 - Parte forte con una bellissima palla per Amerighi, anche se non conta come assist perché il compagno ha segnato al secondo tentativo. Il primo tempo lo vede protagonista, poi nella ripresa esce dalla partita. Peccato, perché nella prima frazione era stato davvero il migliore in campo. Dal 90' RE CECCONI S.V.

LA GUMINA 6 - Serata di lavoro sporco spalle alla porta per lui, che più di una volta si è sacrificato guadagnando punizioni importanti per far respirare la squadra. Contributo nettamente più tangibile rispetto a quello dato nelle ultime uscite, pur senza grandi acuti dal punto di vista qualitativo.

AGBONIFO 5.5 - Una sgasata, poco altro. Non basta per arrivare alla sufficienza. La sensazione è che nel 3-5-2, come punta centrale, non riesca a esprimere al meglio le sue doti, soprattutto a inizio partita, quando le squadre sono ancora ordinate. Dal 71' SPINACCE' 6 - Poco tempo per incidere, peccato per lo stop sbagliato al 75', quando avrebbe potuto fare meglio.

Mister Stefano VECCHI 6.5 - Prestazione positiva, in continuità con quanto di buono fatto vedere con l'Alcione. Questa volta è un pareggio più giusto rispetto a quello di sabato sera, quando l'Inter meritava i tre punti: in trasferta però era sicuramente più difficile imporsi. Buona prova comunque dei suoi, che mettono un altro mattoncino e conservano l'ottavo posto, complici i risultati degli altri campi.