L'Inter U23 gioca una buona gara e pareggia 1-1 a Cittadella: ecco le pagelle della squadra nerazzurra dopo la trasferta del Tombolato.
CALLIGARIS 6.5 - Attento su un cross insidioso di Stronati che diventa tiro, non può nulla sul gol di Rabbi, che è a pochi metri dalla linea di porta al momento del tiro. Solita sicurezza invece sulle uscite alte, grazie alle quali è assolutamente padrone dell'area di rigore. Magari sono meno appariscenti di un miracolo su un bel tiro, ma sono fondamentali per aiutare la difesa.
ALEXIOU 5.5 - Meno convincente di altre volte. Raramente viene puntato in modo diretto, con il Cittadella che preferisce attaccare a sinistra. Sul gol di Rabbi però non riesce ad agganciarsi al suo uomo prima che parta il cross, con la spizzata di Bunino che lo estromette definitivamente.
STANTE 6 - Partita con pochi errori, uno grave in occasione del gol divorato da Vita. Per sua fortuna il capitano di casa non trova la porta da posizione decisamente invitante e lo grazia.
CINQUEGRANO 6.5 - Avvio titubante, soprattutto con i piedi, poi migliora con il passare dei minuti. Di certo l'impostazione non è la specialità della casa, visto che spesso affretta la giocata per evitare rischi, ma in fase difensiva è comunque preciso e attento.
AMERIGHI 7 - Impiegato a sinistra dall'inizio trova il primo gol in nerazzurro. Bello il movimento alle spalle della difesa, simile a quello che ha fatto le fortune di Gasperini nei primi anni a Bergamo, a completare l'asse da quinto a quinto. Poi concede pochissimo agli avversari, con grande cura della posizione e abnegazione. Dal 78' COCCHI S.V.
TOPALOVIC 6.5 - Primo tempo davvero di alto livello, grazie alla sua qualità e al suo estro. Peccato per il tiro fuori di poco al 14', quando poteva raddoppiare. Poi nella ripresa cala, in primis fisicamente. Mezzo voto in meno per l'errore in avvio di seconda frazione, quando avrebbe dovuto fare decisamente meglio da solo davanti a Saro. Dal 71' BERENBRUCH 6 - Entra bene, mette in porta praticamente Spinaccè, persino il giallo è una scelta giusta. Poi è un po' distratto sul gol subito, complice la spizzata di Bunino.
KACZMARSKI 6 - Altra partita da giocatore ombra, in cui è bravo a tenere la barra dritta e a dare sostanza al centrocampo dell'Inter U23. Come i compagni fatica di più nel secondo tempo, quando il Cittadella strappa le redini del gioco alla squadra di Vecchi.
BOVO 6 - Tanta lotta, tanta corsa, tanta voglia. Non manca di generosità, pur potendo fare qualcosa di meglio con la palla tra i piedi. Anche lui paga fisicamente nella ripresa. Dal 78' FIORDILINO S.V.
KAMATE' 6.5 - Parte forte con una bellissima palla per Amerighi, anche se non conta come assist perché il compagno ha segnato al secondo tentativo. Il primo tempo lo vede protagonista, poi nella ripresa esce dalla partita. Peccato, perché nella prima frazione era stato davvero il migliore in campo. Dal 90' RE CECCONI S.V.
LA GUMINA 6 - Serata di lavoro sporco spalle alla porta per lui, che più di una volta si è sacrificato guadagnando punizioni importanti per far respirare la squadra. Contributo nettamente più tangibile rispetto a quello dato nelle ultime uscite, pur senza grandi acuti dal punto di vista qualitativo.
AGBONIFO 5.5 - Una sgasata, poco altro. Non basta per arrivare alla sufficienza. La sensazione è che nel 3-5-2, come punta centrale, non riesca a esprimere al meglio le sue doti, soprattutto a inizio partita, quando le squadre sono ancora ordinate. Dal 71' SPINACCE' 6 - Poco tempo per incidere, peccato per lo stop sbagliato al 75', quando avrebbe potuto fare meglio.
Mister Stefano VECCHI 6.5 - Prestazione positiva, in continuità con quanto di buono fatto vedere con l'Alcione. Questa volta è un pareggio più giusto rispetto a quello di sabato sera, quando l'Inter meritava i tre punti: in trasferta però era sicuramente più difficile imporsi. Buona prova comunque dei suoi, che mettono un altro mattoncino e conservano l'ottavo posto, complici i risultati degli altri campi.
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - Inter U23
Altre notizie
- 00:04 Como, Butez in conferenza: "Per me è stata una partita molto difficile. La Nazionale è un sogno"
- 00:00 "Capire i momenti". Delle partite e della stagione
- 23:59 videoComo-Inter 0-0, Tramontana: "Partita noiosa, pareggio scialbo. La missione è compiuta, vi dico perché"
- 23:53 Chivu in conferenza: "Credo che sia io che Fabregas siamo contenti del risultato. Abbiamo capito una cosa"
- 23:50 Cittadella-Inter U23, le pagelle: Amerighi a segno, Kamaté parte forte e poi cala
- 23:47 Como, Fabregas in conferenza: "Bastoni deve essere il capitano della Nazionale. I fischi perché..."
- 23:40 Como-Inter, la moviola - Serata tranquilla per Di Bello. Neanche un cartellino giallo
- 23:34 Darmian a ITV: "Importante non prendere gol, vogliamo arrivare in fondo alla Coppa Italia"
- 23:29 Chivu a SM: "Non è stata una gara da Inter, i ragazzi hanno fatto quello che potevano. Derby? Saremo pronti"
- 23:27 Chivu a ITV: "Partita da 0-0, risultato giusto. Chi vincerà il ritorno andrà in finale"
- 23:24 Darmian in conferenza: "Bastoni non va giudicato per un episodio, è una persona che ha dei valori"
- 23:22 Como, Fabregas a SM: "Lo 0-0 mi lascia l'amaro in bocca, l'Inter ha giocato in maniera diversa rispetto al campionato"
- 23:17 Carlos Augusto a SM: "Leao ha parlato di derby vita o morte? Giusto così. Ma non sono uno che parla tanto"
- 23:15 Luis Henrique a SM: "Il derby può essere decisivo, dobbiamo essere convinti di vincere"
- 23:14 Como-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:05 Darmian a SM: "Abbiamo rispettato il Como, oggi era importante non perdere. Una buona cosa non aver preso gol"
- 23:00 Como-Inter 0-0, Fischio Finale - Questo gol non s'ha da fare. Verdetto tutto da scrivere a San Siro
- 22:58 Como-Inter, le pagelle - Martinez affidabile, Diouf anonimo. Dumfries mette benzina nelle gambe
- 22:58 Un brodino freddo e senza sapore: finisce 0-0 tra Como e Inter, per la finale di Coppa Italia se ne riparla a San Siro
- 22:55 liveIl POST PARTITA di COMO-INTER: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 22:36 Il primo gol in nerazzurro di Amerighi non basta: l'Inter U23 pareggia 1-1 a Cittadella
- 20:58 Como, Ludi: "Noi crediamo di poter vincere sempre. Nico Paz? Non c'è stato niente di sconvolgente"
- 20:56 Como, Ramon: "Siamo fiduciosi, servirà la gara perfetta. Turnover Inter? Non ci sono vantaggi"
- 20:55 Marotta: "L'Arsenal non ha chiesto Esposito, lo custodiamo come un tesoro. L'Inter non è una società che vuole vendere"
- 20:49 Carlos Augusto a SM: "Bodo? Dobbiamo imparare dai nostri errori. Nico Paz? Dobbiamo stare attenti a tutti"
- 20:28 Carlos Augusto a ITV: "Il Como gioca bene, dovremo essere pronti. Servirà l'aiuto di tutti"
- 20:07 Domani test a Interello per la Rappresentativa di Serie C U15: sfida ai pari età nerazzurri
- 19:52 Zalewski: "Atalanta unica italiana in Champions, non vogliamo fermarci. C'è voglia di vincere la Coppa Italia"
- 19:38 Braglia: "Vedrei Meret all'Inter e Vicario alla Juventus. L'Atalanta non vuole mollare Carnesecchi"
- 19:23 Infortunio Carboni, il Racing Avellaneda non interverrà sul mercato: scelta dettata da varie considerazioni
- 19:09 Ranocchia: "Sul derby ha ragione Leao. Lautaro assenza che pesa, ma l'Inter troverà le soluzioni"
- 18:55 Sky - Como-Inter, diverse novità per Chivu: in regia torna Calhanoglu, cambiano le fasce. Nuovo ruolo per Frattesi
- 18:41 Lazio, Zaccagni: "Coppa Italia grande occasione, abbiamo già battuto le ultime due finaliste"
- 18:26 Solet e il sogno Champions: "La migliore competizione del mondo". Atta: "Speriamo di giocarla a Udine"
- 18:13 Como-Inter, Frattesi titolare? In Coppa Italia è il migliore assistman con Jesus Rodriguez
- 17:58 Kostov, il sogno è la Premier League. Ma l'Inter non molla: il suo arrivo potrebbe essere affare... di famiglia
- 17:44 Fresi: "Sbagliai ad accettare la Juve. Ronaldo un marziano, ma non si allenava sempre al massimo"
- 17:29 Lazio, Sarri: "Con l'Atalanta gare da affrontare con la convinzione di poter vincere"
- 17:15 Qui Milan - Difficile il recupero di Gabbia per il derby. Bartesaghi da valutare quotidianamente
- 17:01 Rocchi sulle nuove misure VAR: "Il secondo giallo di fatto decide una partita, decisione giusta"
- 16:48 Il ricordo dell'Inter per Rino Marchesi: "Arrivò in una squadra rinnovata, con lui esordì Walter Zenga"
- 16:31 Como, Sergi Roberto: "Fabregas aveva offerte importantissime. Ma speriamo di continuare qui per molto tempo"
- 16:17 Salvini e la scaramanzia. Il pronostico del vicepremier per il derby: "Il risultato è scontato"
- 16:02 Di Bello per Como-Inter, è un déjà-vu a campi invertiti. Con lui nerazzurri mai sconfitti
- 15:47 Rocchi spegne le polemiche: "Calhanoglu in Inter-Genoa, giallo giusto. C'è solo un parametro DOGSO"
- 15:35 Football Benchmark - Calciatori più preziosi al mondo, comanda Yamal. Boom del valore di Pio Esposito
- 15:20 Luis Henrique: "All'Inter sono felice, Carlos Augusto fondamentale. Mio padre l'allenatore più esigente"
- 15:06 Qui Como, Baturina a disposizione per la sfida di stasera contro l'Inter. I convocati di Fabregas
- 14:51 Giudice sportivo: sei giocatori squalificati, in quattro entrano in diffida. Sanzioni per Calhanoglu e Mkhitaryan
- 14:37 Alcione Milano, Chierichetti: "Con l'Inter U23 partita complicata, fondamentale non perdere"
- 14:21 Aspmyra Stadion di Bodo, stadio amaro per l'Inter: i nerazzurri rischiano una multa per lo sponsor. Anche se...
- 14:07 Inter-Genoa, Dimarco senza rivali. Alle sue spalle Luis Henrique
- 13:53 Marca - Finalissima tra Spagna e Argentina, Londra e Miami le due sedi alternative al Qatar
- 13:38 Satriano commosso dopo il gol al Real Madrid: "Lo dedico alla mia famiglia che ha lottato per me"
- 13:24 Pasquale Bruno: "Partite di oggi tutte uguali. Inter la più forte d'Italia, ma se esce col Bodo..."
- 13:10 Guerra in Iran, Pastorello smentisce la fake news su Taremi: "Le parole che circolano non riflettono la realtà"
- 13:02 Scaroni: "Il nuovo stadio di Milano sarà il migliore d'Europa. Capienza mantenuta e facilities"
- 12:56 Marotta: "Nuovo San Siro condiviso, Milano è Inter e Milan. La speranza è disputare la prima partita nel 2030"
- 12:42 Qui Como - Fabregas, dubbio in attacco verso l'Inter: Douvikas punta o falso nove?
- 12:28 Como-Inter, stasera la semifinale d'andata di Coppa Italia: pericolo giallo per undici diffidati
- 12:14 Coppa Italia, la posta economica in palio: ecco quanto potrebbe incassare l'Inter
- 12:00 COMO-INTER, l'idea TATTICA di CHIVU. Riecco PEPO, ma quale FUTURO? No all'ARSENAL per PIO
- 11:45 TS - Inter, non solo Goretzka: tre possibili uscite, Koné (del Sassuolo) sul taccuino e un ritorno già programmato
- 11:30 Bedin: "L'Inter è la più forte in Italia, ma la Champions ha rivelato dei limiti. Un rimpianto? Ero convinto di prendere Thiago Silva. E Van der Meyde..."
- 11:16 Albertini: "Il richiamo di Leao sul derby? Ai miei tempi non ce n'era bisogno. Se vince il Milan..."
- 11:02 Como-Inter, cifra tonda in Coppa Italia: nerazzurri imbattuti nei 9 precedenti. Il bilancio
- 10:48 CdS - Chivu e Fabregas: destini incrociati. In caso di doblete, il romeno...
- 10:34 Guerra Usa-Iran, Taremi pensa al ritorno in patria: "Il mio Paese ha bisogno di me"
- 10:20 TS - Mercato estivo, operazione difesa: tris di nomi per la retroguardia dell'Inter
- 10:06 Adani: "Serie A non è un modello che funziona. Ma l'immagine di Chivu dopo Inter-Bodo ci dice che..."