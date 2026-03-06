"NBA Europe? Sulla carta, oggi, sono due le realtà che si stanno manifestando. Sono realtà vere, non sono chiacchiere. Questo accordo NBA-FIBA in conferenza stampa è stato già sancito. Dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni di marzo, porterà entusiasmo. Due squadre come Roma e Milano che avranno la sigla Nba, io personalmente tifo per questa realtà e voglio portare avanti questo discorso". Ad annunciarlo, parlando con Radio Rai, è il presidente della Federazione pallacanestro Gianni Petrucci.

