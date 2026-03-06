Paulo Dybala resterà ai box almeno 45 giorni e, dunque, salterà anche Inter-Roma, in programma la sera di Pasqua, a San Siro. All'argentino è stata riscontrata, in artroscopia diagnostica, una lesione del menisco esterno, rimosso con l'operazione a cui è stato sottoposto oggi a Villa Stuart dal professor Mariani. Lo riferisce Sky Sport.