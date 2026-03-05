Tommaso Fumagalli è stato protagonista di un gesto di fair play che ha fatto il giro del Web durante Reggiana-Sudtirol, quando, al minuto 22 del secondo tempo, ha messo la palla in fallo laterale anziché involarsi verso la porta dopo l'infortunio grave occorso al portiere avversario, Alessio Cragno. Un comportamento nobile che gli è valso l'applauso degli avversari e, ovviamente, l'attenzione dei media. Parlando alla Gazzetta dello Sport, Fumagalli ha parlato anche dei modi in cui tutti i giocatori provano a ingannare gli arbitri, citando il caso più recente della simulazione di Alessandro Bastoni nel derby d'Italia che ha portato all'ingiusta espulsione dello juventino Kalulu: "Tutti cercano di portare l’acqua al proprio mulino. I tuoi tifosi sono contenti, quelli avversari ti insultano: è sempre così. È quasi normale, la malizia ci sta. Penso a Bastoni: ha chiesto scusa ma adesso tutti lo mettono in croce lo stesso, ma va capito, in partita conta vincere. Non è giusto simulare, è sbagliatissimo, però noi giochiamo per vincere. La cosa migliore è stata quella che ha detto Fabregas, che ha difeso Bastoni”.