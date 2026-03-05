Oggi, presso l’Ospedale Buzzi di Milano, alla presenza di Giuseppe Marotta, Presidente e CEO dell'Inter, si è tenuto un evento speciale per celebrare la nuova donazione effettuata dal club nerazzurro che contribuirà alla ristrutturazione degli spazi dedicati ai corsi pre-parto e alla ginnastica in gravidanza dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi.

La ristrutturazione rappresenta un passo importante verso la creazione di ambienti moderni e accoglienti, dove nel 2025 verranno offerti corsi di psicoprofilassi e preparazione al parto, accogliendo oltre 1.500 coppie. I nuovi spazi saranno progettati per garantire un’atmosfera sicura e serena, facilitando laboratori pratici e momenti di confronto tra genitori, con la disponibilità di professionisti sia in presenza che online.

"Volevamo creare uno spazio emotivamente accogliente, dove i genitori potessero trovare sostegno e condividere esperienze. Questo progetto mira a supportare le future mamme e i papà nel vivere la gravidanza e il parto in modo consapevole, affrontando aspetti fondamentali come la gestione della gravidanza, le tecniche di rilassamento e il coinvolgimento del partner, per rafforzare il legame di coppia", le parole di Valeria Savasi, Direttore SC Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Buzzi

“Voglio ringraziare il Presidente Marotta e tutta la squadra nerazzurra, che da anni supporta gli ospedali e le pediatrie della nostra città attraverso numerose iniziative, ed è particolarmente vicina ai piccoli pazienti dell’Ospedale Buzzi. Grazie al contributo dell’Inter potremo intervenire non solo sugli aspetti strutturali, ma soprattutto sulla qualità degli spazi di cura, rendendoli più accoglienti, funzionali e vicini ai bisogni delle future mamme e dei futuri papà", ha aggiunto Maria Grazia Colombo, Direttrice Generale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco

“Siamo molto felici di avere contribuito al rinnovamento di questo spazio dedicato a chi sta per diventare genitore. Da sempre l’Inter è attenta a sostenere le realtà del territorio, in segno di presenza e riconoscenza verso la nostra città e tutti i milanesi. Il nostro augurio è che le future mamme e i futuri papà qui possano vivere in serenità i momenti di preparazione che li porteranno ad incontrare il proprio bambino", chiosato Giuseppe Marotta.

Con questa iniziativa, Milano riafferma il suo impegno per la salute e il benessere delle famiglie, dimostrando ancora una volta come la collaborazione tra istituzioni sanitarie, realtà sul territorio e mondo dello sport possa generare un valore concreto che si traduca nel benessere della comunità.

Fondazione per l’Ospedale dei Bambini Buzzi è nata per sostenere l’Ospedale dei Bambini di Milano, tra i più antichi fra gli undici ospedali pediatrici in Italia e l’unico a Milano e in Lombardia. Lavora per garantire un servizio eccellente a tutti i bambini e alle famiglie che accedono all’ospedale, perseguendo la realizzazione di progetti a sostegno della migliore ricerca scientifica, della tecnologia più avanzata e per far sì che le cure di ultima generazione siano alla portata di tutti. Per Fondazione Buzzi è importante poter offrire ai piccoli pazienti diagnosi “gentili” e sicure per la loro salute.