Clima teso in casa Tottenham alla vigilia del derby contro il Crystal Palace. La squadra londinese arriva alla sfida dopo quattro ko consecutivi e con una classifica preoccupante, mettendo sotto pressione l’allenatore Igor Tudor, già in bilico dopo appena due partite sulla panchina degli Spurs.

Per provare a dare una scossa, il tecnico croato starebbe valutando una mossa drastica: l’esclusione di Guglielmo Vicario dall’undici titolare. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, il portiere italiano potrebbe partire dalla panchina, dopo una serie di prestazioni non convincenti in una stagione complicata per l’intero club.

La possibile esclusione apre scenari di mercato: il futuro di Vicario in Premier League appare sempre più incerto, con Inter e Juventus pronte a monitorare attentamente la situazione. Anche la Roma resta alla finestra in caso di cessione di Mile Svilar.

Se il portiere dovesse perdere definitivamente il posto da titolare, la valutazione degli Spurs, oggi stimata tra 30 e 40 milioni di euro, potrebbe ridursi significativamente, aprendo la strada a un possibile ritorno in Serie A.

Data: Gio 05 marzo 2026 alle 16:59
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
