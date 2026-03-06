Mauro Milanese non riesce a spiegarsi i punti di distacco in classifica tra Inter e Napoli. L'ex calciatore ne ha parlato durante l'intervento a Stile TV: "Il Napoli ha cambiato modo di giocare, si abbassa molto e quando accade gli errori individuali sono maggiori e inevitabilmente si prendono più gol. I 14 punti in meno dall’Inter però non me li spiego. L’Inter ha fatto benissimo con le piccole e le medie, stenta un pò negli scontri diretti con le grandi però con le altre è devastante".