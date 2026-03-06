Cristian Chivu tornerà domani pomeriggio a parlare in conferenza stampa al BPER Training Centre, alla vigilia del derby di Milano tra Milan e Inter. Il tecnico nerazzurro sarà davanti alla platea dei giornalisti a partire dalle 14.15. 

La conferenza stampa verrà trasmessa, come sempre, in diretta sui canali ufficiali del club e in diretta testuale su FcInterNews.it.

Sezione: Focus / Data: Ven 06 marzo 2026 alle 11:45
Autore: FcInterNews Redazione
