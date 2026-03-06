Non c'è davvero pace per Paulo Dybala. La Joya oggi si sottoporrà a intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro a Villa Stuart, dopo l'ennesimo stop subito ieri in allenamento a Trigoria. Un problema che si trascina dallo scorso gennaio e per cui non è stato sufficiente un approccio terapeutico.

L'argentino dovrebbe rimanere fermo circa tre settimane e rientrare dopo la sosta, quando il 4 aprile la Roma affronterà l'Inter al Meazza. Le possibilità che ci sia anche lui nella lista dei convocati sono concrete.