L'Inter U23 gioca una buona gara ma non riesce a vincere contro l'Alcione Milano. Ecco le pagelle della gara dell'U-Power Stadium di Monza.

CALLIGARIS 6 - Sei che poteva essere anche senza voto. Mai sollecitato dagli ospiti, tolta qualche situazione di ordinaria amministrazione.

ALEXIOU 6 - Come per Calligaris, l'Alcione arriva di rado dalle sue parti e non ha modo di mettersi in mostra. Sufficienza senza patemi.

PRESTIA 6.5 - Se l'Alcione fatica a rendersi pericoloso, il merito è anche suo. Vince tutti i duelli con Morselli, poi fatica un po' di più con Plescia, ma regge. Buona partita per il capitano dell'Inter U23.

CINQUEGRANO 5.5 - In difesa sbaglia poco, in diverse situazioni manca invece di precisione quando ha la palla tra i piedi. Troppo frettoloso, avrebbe potuto gestire meglio vari possessi e rendere ancora più fluida la manovra nerazzurra.

COCCHI 6 - Tanta spinta, poi a volte la scelta in ripartenza o a difesa schierata non è la migliore possibile. Un paio di tiri, non particolarmente pericolosi, e poco altro. Sufficienza piena, non di più. Dall'86' DAVID S.V.

TOPALOVIC 6 - Prestazione positiva per lo sloveno, che in mezzo al campo è bravo a mettere a disposizione dei compagni la sua tecnica. Mezzo voto in meno per l'errore sotto porta al 65', quando avrebbe potuto, anzi, dovuto sbloccare la partita. Invece il suo tiro colpisce prima Agazzi e poi il palo. Dal 71' BOVO 6 - Ovviamente le caratteristiche sono diverse rispetto a quelle di Topalovic. Tiene comunque botta in mezzo al campo.

KACZMARSKI 6.5 - Nel trio con Berenbruch e Topalovic sta a lui mettere intensità e quantità: risponde presente. Buona prova del centrocampista polacco, bravo a spegnere sul nascere tante possibili manovre dell'Alcione.

BERENBRUCH 6.5 - Ha tanta voglia di incidere e si vede, parte forte con diversi tiri su cui Agazzi deve mettere le mani per evitare il gol. Chiaramente non riesce a tenere quel livello di aggressività per tutta la gara, ma la sua è una partita al di sopra della sufficienza. E non è la prima per quello che sta diventando a tutti gli effetti uno degli uomini più importanti di questa Inter U23. Dall'86' ZOUIN S.V.

KAMATE' 5.5 - Manca il guizzo vincente. A difesa schierata fatica a entrare nelle maglie dell'Alcione, in campo aperto i compagni raramente lo cercano. Meglio che nella trasferta di Meda contro il Renate, non arriva comunque alla sufficienza perché ha il talento per fare molto molto di più.

IDDRISSOU 5.5 - L'eroe della Youth League, tripletta contro il Betis in settimana, non riesce a replicarsi tra i professionisti. Prestazione volenterosa, in cui non manca l'impegno ma la precisione sì. Pasticcione, più di una volta non riesce a realizzare la giocata giusta per aprire il campo ai nerazzurri. Dall'86 AGBONIFO S.V.

LA GUMINA 5.5 - Se Iddrissou si muove parecchio e sbaglia spesso, lui è molto meno coinvolto. Nel secondo tempo non riesce praticamente mai, tolta una girata al volo dall'elevatissimo coefficente di difficoltà, a incidere. Non arriva alla sufficienza.

Mister Omar DANESI 6.5 - L'Inter U23 gioca una buona partita, pur non riuscendo a vincere. Il primo tempo è ottimo, con la squadra che riesce a imporre i propri ritmi e il proprio gioco. Manca, alla fine, solo il gol per portare a casa i tre punti, anche se forse con le tante trame di gioco proposte era legittimo aspettarsi qualche palla gol in più. Su questo però lo staff tecnico ha colpe relative, dato che le possibilità per fare meglio in campo c'erano eccome.