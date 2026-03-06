La gioia di un gol nel derby non si scorda mai. Lo sa bene Joel Obi, ex centrocampista dell'Inter in rete nell'1-1 contro il Milan nella stagione 2014/15: "Tanti mi dicono 'Non sai neanche te come hai fatto gol' - ricorda il nigeriano -. Quando la palla stava andando di là mi stavo preparando, poi ho messo il corpo davanti all'avversario e ho calciato il più veloce possibile".

"Quando è entrata in rete... La gioia l'ho vissuta nei giorni dopo, lì per lì non ho realizzato che avevo fatto un gol nel derby, da interista e da giocatore cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. È stata una gioia immensa", ammette Obi. 

Sezione: Focus / Data: Ven 06 marzo 2026 alle 17:00
Autore: Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.