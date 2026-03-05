Alla fine non c'è stata nessuna esclusione per Gugliemo Vicario, nonostante quanto rimbalzato dall'Inghilterra nel pomeriggio (RILEGGI QUI). Il portiere, corteggiato anche dall'Inter in vista dell'estate, è sceso in campo regolarmente come titolare a difesa dei pali del Tottenham nel match di Premier League perso contro il Crystal Palace. 

Nella 29esima giornata di campionato gli Spurs escono sconfitti 3-1 nel match casalingo, con l'ex Empoli bucato dalla doppietta di Sarr (un gol su rigore) e dalla rete di Larsen. La crisi dei londinesi continua: il vantaggio sulla zona retrocessione è di un solo punto. 

Sezione: News / Data: Gio 05 marzo 2026 alle 23:00
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
