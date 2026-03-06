Intervistato da ESPN UK, Edwin van der Sar è stato chiamato a scegliere, da una lista di nomi di alcuni dei portieri più forti in circolazione, quelli che, secondo lui, appartengono alla categoria 'top class'. L'ex estremo difensore del Manchester United e della nazionale dei Paesi Bassi ha inserito in questa élite, tra gli altri, André Onana, mentre ha escluso Yann Sommer.