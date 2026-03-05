Nella lunga chiacchierata (LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI) con i tifosi grazie alla nuova funzione di DAZN 'Chat Live', Lautaro Martinez ha risposto a cuore aperto a varie domande poste dai tifosi intervenuti, parlando di vari argomenti: dalla vittoria del Mondiale all'orgoglio di indossare la fascia da capitano. Ma tra le varie domande il Toro dà anche qualche aggiornamento sulle sue condizioni fisiche e sul recupero dall'infortunio.

"Come va il recupero?" è stato incalzato l'argentino che ha rassicurato i suoi tifosi che dovranno fare a meno di lui domenica prossima al derby contro i cugini del Milan: "Giorno dopo giorno meglio, grazie". E a proposito di derby poi ha assicurato la sua vicinanza alla squadra: "Se andrò a San Siro? Sempre".