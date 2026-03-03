Paolo Chierichetti, difensore dell'Alcione Milano, ha commentato il pareggio ottenuto dalla formazione arancione contro l'Inter U23 sabato sera a Monza. Queste le sue parole riportate da TuttoC.com: "È stata una partita molto complicata contro un avversario di grande qualità e gamba. Abbiamo vissuto momenti di sofferenza, ma anche fasi in cui, con le squadre allungate nella ripresa, avremmo potuto sfruttare meglio le occasioni create. In ogni caso, quando non si riesce a vincere è fondamentale non perdere: questo pareggio è un risultato positivo che ci permette di dare continuità al percorso e rimanere nelle zone nobili della classifica".