La Juventus, come probabilmente l'Inter, metterà mano in estate al reparto portieri. Secondo Tuttosport potrebbe farlo provando ad acquistare Guglielmo Vicario, in rotta di collisione col Tottenham e con Tudor.

La cessione dell'estremo difensore è stata messa in preventivo dagli Spurs, che chiedono una ventina di milioni. L'ingaggio è da 2,6 milioni netti l'anno. Ma c'è concorrenza: l'Inter cerca un sostituto di Sommer e la Roma potrebbe monetizzare con Svilar andando poi su Vicario. Ipotesi alternative? Quelle già citate nei giorni scorsi e che in qualche modo riguardano anche i nerazzurri: Carnesecchi e Alisson.