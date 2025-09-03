Si intitola 'Class of ‘95 – Il beat di una nuova era' il video realizzato da Inter Media House per presentare Manuel Akanji, difensore svizzero arrivato alla corte di Cristian Chivu nelle ultimissime ore di mercato. Ecco il contenuto pubblicato sui canali social: 
 

Data: Mer 03 settembre 2025
Autore: Mattia Zangari
