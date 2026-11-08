L'Inter convince contro il Como e conquista tre punti importanti grazie a una prestazione che ha impressionato anche Andrea Stramaccioni. L'ex allenatore nerazzurro, intervenuto nel postpartita di DAZN, ha elogiato la squadra di Cristian Chivu, sottolineando soprattutto l'atteggiamento mostrato contro un avversario particolarmente abile nella gestione del pallone. "Chivu ha avuto una risposta importante con un approccio serio, deciso, che vale doppio perché fatto con una delle squadre che palleggia meglio in Europa. L'Inter ha strameritato la vittoria", ha dichiarato Stramaccioni.

Stramaccioni difende il Como: "Non è bocciato per lo Scudetto". E su Thuram...

Nonostante la sconfitta, Stramaccioni non ritiene che il risultato di San Siro debba ridimensionare le ambizioni della formazione allenata da Cesc Fabregas. "Como rimandato in chiave Scudetto? Bocciato no, ha cercato di giocare con le sue armi ma ha incontrato una grandissima Inter, soprattutto nel primo tempo. A me il Como continua a piacere, non dimentico che era privo di 4 giocatori offensivi. Tante attenuanti". Infine, una considerazione su Marcus Thuram, sempre più importante anche negli equilibri dello spogliatoio nerazzurro. "Thuram è trascinatore anche dal punto di vista della leadership", ha concluso Stramaccioni.