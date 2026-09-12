Stefano Borghi, analizzando sul suo canale Youtube le sconfitte in Champions di Inter e Napoli, ha parlato così: "Due sconfitte di Inter e Napoli ma in modo totalmente diverso. Arsenal che vince con un gran gol di Odegaard, ma mi ha sorpreso il fatto che Allegri ha detto: se avessimo difeso così con Como e Inter avremmo punti in più. Il valore dell’avversario è indiscutibile, le assenze importanti a centrocampo, ma l’impressione chiara è che il Napoli non si sia difeso così bene". Le parole riprese da TuttoNapoli.

Sezione: News / Data: Sab 12 settembre 2026 alle 22:14
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione