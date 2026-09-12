Stefano Borghi, analizzando sul suo canale Youtube le sconfitte in Champions di Inter e Napoli, ha parlato così: "Due sconfitte di Inter e Napoli ma in modo totalmente diverso. Arsenal che vince con un gran gol di Odegaard, ma mi ha sorpreso il fatto che Allegri ha detto: se avessimo difeso così con Como e Inter avremmo punti in più. Il valore dell’avversario è indiscutibile, le assenze importanti a centrocampo, ma l’impressione chiara è che il Napoli non si sia difeso così bene". Le parole riprese da TuttoNapoli.