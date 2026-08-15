Mentre l'Inter era impegnata a Bari nell'amichevole contro il Betis Siviglia, a Milano è stato annunciato l'arrivo di Djed Spence, nuovo esterno dei nerazzurri. L'inglese, che si è sottoposto a tutte le attività multimediali previste per i nuovi acquisti, ha voluto esprimere la propria gioia anche attraverso il proprio account Instagram: "Sono incredibilmente felice e orgoglioso di unirmi all'Inter. È un onore far parte di uno dei club più iconici del calcio mondiale, un club con una storia e una tradizione incredibili. Non vedo l'ora di incontrare tutti voi tifosi, sentire la passione del San Siro e condividere questo viaggio con voi. Ora sono ufficialmente un nerazzurro! Iniziamo Inter".