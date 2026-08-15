Dopo Luca Di Maggio, un altro giovane prodotto del vivaio dell'Inter si appresta a indossare la maglia dell'Avellino: si tratta di Thomas Berenbruch il cui arrivo in biancoverde è ormai imminente. Il giocatore, riporta l'emittente Sportitalia, si trasferirà in Irpinia in prestito con diritto di riscatto e controriscatto: Berenbruch raggiungerà i nuovi compagni all’inizio della prossima settimana per il primo allenamento al Partenio. 

Sezione: News / Data: Sab 15 agosto 2026 alle 22:24
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.