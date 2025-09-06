Cinque gol che rilanciano l'ottimismo dell'Italia di Rino Gattuso che cala una manita ai danni dell'Estonia e accorcia sulle rivali in classifica per la Qualificazione al Mondiale 2026. Ogni gol è fondamentale per il discorso differenza reti tanto determinante quest'anno per volare a USA 2026 e questo lo sa bene Alessandro Bastoni che di questo nuovo gruppo di azzurri è ormai veterano.

Proprio il difensore nerazzurro che degli USA non ha un ricordo recente così idilliaco, quel Mondiale vuole agguantarlo come pochi e la staccata di testa al 92esimo che ha messo il punto al match ne è la comprova. Aspettando la gara di Debrecen contro Israele e soprattutto il derby d'Italia alla ripresa delle ostilità in campionato, il 95 di Cristian Chivu si gode il successo rotondo di ieri: "Bella vittoria, entusiasmo e la gioia del gol" si legge nel post pubblicato qualche ora fa su Instagram dal difensore che celebra la notte di Bergamo.