Cresce a vista d'occhio Yvan Maye, difensore classe 2006 dell'Inter, che si è diviso tra U20 e U23. L'infortunio al piede che lo ha tenuto tre mesi ai box ormai è un lontano ricordo e per lui sono iniziati sondaggi importanti di club che avrebbero interesse a tesserarlo. Ipotesi ad oggi da non scartare a priori, ma come sostiene Sportitalia l'Inter non ha intenzione di privarsene e vuole portarlo in ritiro per permettere a Cristian Chivu e al suo staff tecnico di valutarlo con attenzione, come rivelato da FcInterNews.it nei giorni scorsi.

️ @Inter ha tante richieste per Yvan #Maye, difensore (20 anni, 2006). A oggi però non vengono considerate perché il calciatore sarà convocato per essere valutato in ritiro con la prima squadra @tvdellosport pic.twitter.com/0QJefe6Qh3 — Luca Cilli (@Luca_Cilli) July 8, 2026