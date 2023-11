Se il gol di Federico Dimarco vale il premio di gol dell'anno, il premio di simpatia va di diritto a Francesco Acerbi, sempre più ironico sui social e anche... eloquente. Dopo l'euro-gol schiaffato in porta del Frosinone, valso il vantaggio nerazzurro nel match di ieri sera al Meazza, e dopo la vittoria che ha reso alla squadra di Inzaghi la vetta della classifica, il difensore nerazzurro si complimenta con il compagno di squadra per la gran rete dalla distanza attraverso un post Instagram che non può che far sorridere. "Ma come hai fatto Fede?" si legge nella didascalia scritta a completamento di una foto che si esprime già da sé...Quando si dice che un'immagine vale più di mille parole.