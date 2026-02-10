Solito editoriale su Cronache di Spogliatoio di Walter Sabatini durante il quale l'ex dirigente nerazzurro ha fatto il suo personale punto sulle squadre italiane. E sull'andamento della Serie A ha avvisato l'Inter e i suoi tifosi: "Per il campionato non è finita".

"Il Napoli purtroppo ha molti infortunati, ma con Conte non puoi mai stare sereno - ha continuato rivolgendosi alla squadra di Chivu -. C'è la squadra del gattopardo e per me c'è anche la Roma. All'Inter gli è girata bene. Il Sassuolo mi è piaciuto all'inizio: è importante per una squadra che vuole andare avanti, avere un approccio così sfrontato per crescere, poi il gol annullato li ha spenti".