Spazio anche ad Aleksandar Stankovic tra i temi toccati da Riccardo Trevisani nell'ultima puntata di Cronache di Spogliatoio durante la quale il giornalista parla del centrocampista figlio d'arte ex Inter e oggi in forza al Club Brugge, ma sul quale i nerazzurri vantano una clausola di recompra: "Credo che stiamo parlando di un giocatore che già vale una quindicina-ventina di milioni di euro, questi sono i dati su Transfermarkt. E no uso se riuscirà, diciamo, con il suo passo ad essere dello stesso livello in un campionato diverso da quello belga, però ha proprio tutto: testa girevole, tiro, potenza, visione di gioco, calcio… Ha proprio calcio dentro e sono curioso di vederlo ad alto livello per capire se può ottenere quello step" ha detto prima di lanciare una previsione.
"Se può fare quello step la cifra di oggi è conveniente. Cioè se riesce a fare quello che sta facendo al Bruges in un campionato di un altro livello, quella cifra comincia col lievitare e il suo valore di mercato comincerà col tre o col quattro" ha concluso con sicurezza circa il futuro del classe 2005.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - News
Altre notizie
- 21:26 Trevisani: "Ale Stankovic ha calcio dentro. Se fa ad alti livelli ciò che fa al Bruges le cifre di oggi sono convenienti"
- 21:12 Sabatini avvisa Chivu: "Per il campionato non è finita. All'Inter gli è girata bene e con Conte..."
- 20:58 Continua il tour di Montella: oggi alla Pinetina da capitan Calhanoglu. La nota della TFF turca
- 20:43 Marianella: "All'Inter non serve comprare giocatori da 100 mln. Ecco perché. La Juve vuole arrivare al suo livello ma..."
- 20:28 Inter, Calhanoglu rientra in gruppo e punta la super sfida contro la Juventus: "Back at it"
- 20:14 Romano: "Ecco perché Luis Henrique è rimasto all'Inter. L'offerta del Bournemouth era competitiva, le cifre"
- 20:00 Non solo la difesa: in estate anche il centrocampo dell'Inter potrebbe cambiare faccia. Le idee non mancano
- 19:45 Mondiali 2026 in tv, si va verso il tandem DAZN-RAI. In attesa di conoscere il destino dell'Italia
- 19:30 Mosaner e Costantini vincono il bronzo nel curling in doppio misto. L'Inter: "Avevi ragione Amos: è stato speciale"
- 19:15 Lumezzane, Troise: "Contro l'Inter U23 servirà una prestazione diversa rispetto all'ultima"
- 19:00 Rivivi la diretta! IO GIRO L'ITALIA PER TE, ospite INTER CLUB PESARO. Finalmente CALHA e BARELLA
- 18:51 Canovi: "L'Inter viaggia verso lo scudetto per come sta giocando. Vedremo il Milan, anche se ha meno qualità dei nerazzurri"
- 18:36 Montella incensa Chivu: "Intelligenza fuori misura, è un grande allenatore. Calhanoglu..."
- 18:22 Poretti: "Sono terrorizzato dal Milan da sempre, sono già in ansia per il derby di marzo"
- 18:07 Scudetto, anche gli scommettitori sempre più orientati sull'Inter. Crolla la fiducia nel Milan
- 17:53 Mauro: "Inter-Juve partita da tripla. Ma il discorso Scudetto è chiuso, solo i nerazzurri possono perderlo"
- 17:38 Yoan Bonny dice no alla Francia: l'attaccante dell'Inter opta per la Costa d'Avorio, con l'obiettivo Mondiale
- 17:24 Nations League, giovedì il sorteggio dell'edizione 2026-2027: Italia in seconda fascia
- 17:10 QS - Febbre da derby già altissima: biglietti polverizzati. E potrebbero rivedersi le coreografie
- 16:55 Gravina: "Sentimenti positivi per la Nazionale, marzo sarà importante per tutto il movimento"
- 16:42 Gugliani, CT Argentina U20: "Lautaro poco decisivo nei big match? Chi lo pensa ne sminuisce le doti"
- 16:27 La RefCam di Sassuolo-Inter - Chiffi sicuro e preciso sui gol di Bisseck e Luis Henrique
- 16:14 Giudice sportivo, due turni di squalifica a Matic dopo l'espulsione in Sassuolo-Inter. Seconda sanzione per Dimarco
- 16:00 Sky - Inter-Juve, due buone notizie dal primo allenamento settimanale: Calhanoglu e Barella in gruppo
- 15:46 Vittoria più clean sheet, 13esima volta in Serie A: nei 5 top campionati d'Europa nessuno come l'Inter
- 15:31 Rigore in Genoa-Napoli, Tommasi (AIA): "Non c'è assolutamente fallo su Vergara, è una strisciata accidentale"
- 15:17 La 'chiamata' di Hernanes: "Pio Esposito per me può arrivare un pelino sopra Yildiz, ecco perché"
- 15:03 Gigi Buffon punta tutto su Pio Esposito: "Arriverà ben oltre quello che possiate pensare. E ci porterà ai Mondiali"
- 14:48 Bookies - Lautaro viaggia a passo di record: l'obiettivo 30 gol non è una cosa impossibile
- 14:34 Short track, oro dell'Italia nella staffetta mista. L'Inter: "Complimenti, fantastica la nerazzurra Fontana"
- 14:20 Sky - Giornata importante per Calhanoglu: oggi è atteso il rientro in gruppo. E alla Pinetina c'è Montella
- 14:07 Cori contro le Forze dell'Ordine, 100 euro di multa per l'Inter U23. Vecchi entra in diffida
- 13:53 Dumfries celebra la doppietta olandese nello speed skating: "Che motivazione per il Mondiale"
- 13:38 Juventus, Conceiçao avvisa l'Inter: "Stanno vivendo un gran momento ma a San Siro vogliamo vincere"
- 13:24 Sala: "Nessun ripensamento su San Siro, ormai non è uno stadio adeguato ai tempi"
- 13:10 Milan, Nkunku: "L'obiettivo è arrivare tra le prime quattro. Derby? Match speciale"
- 12:56 Boniek: "Scudetto? Serie A equilibrata senza l'Inter. E' scappata via, vediamo se riescono a prenderla"
- 12:42 Juve, Khéphren Thuram: "Inter molto forte, mi aspetto una gara difficile. Papà Lilian rimane neutrale, con Marcus..."
- 12:27 Bild - Gli occhi dell'Inter su Daniel Svensson, terzino del BVB. I gialloneri disposti a trattare a partire da...
- 12:14 Super Palacios nel derby contro il Deportivo Riestra: numeri da leader per il difensore
- 12:00 DUMFRIES svela come sta, i ritorni di BARE e CALHA. LAUTI e DIMASH, polemiche FINITE? Serve COERENZA
- 11:45 Acerbi compie 38 anni, l'Inter: "Si è imposto fin da subito come un pilastro della squadra"
- 11:30 McKennie, Inter e Atletico Madrid 'calde': le richieste del giocatore e il fattore Spalletti per la Juventus
- 11:16 Prandelli: "Yildiz e McKennie giocherebbero anche in questa Inter. Ho un debole per Marcus Thuram"
- 11:02 CdS - Inter-Juve, il paradosso degli attacchi: se Spalletti avesse Pio e Bonny...
- 10:48 CdS - Inter, Dimarco aveva bisogno di un cambio di guida tecnica: che differenze con l'anno scorso
- 10:34 Gattuso chiama gli azzurri a cena: dell'Inter la rappresentanza più folta. E ci sono due new entry
- 10:20 Corsera - Inter-Juve, ci si rivede: allo Stadium tremarono i muri. Così Chivu ha plasmato una squadra con numeri record
- 10:06 Condò: "Reset sul Var a fine anno. Vergara non ha mai giocato il calcio che rimpiangiamo"
- 09:52 TS - L'Inter prende e sorpassa la Juve in due statistiche. Attacco super anche tra i top 5 d'Europa
- 09:38 TS - L'Inter torna ad allenarsi: attese risposte da due giocatori in vista della Juve
- 09:24 TS - Il Man United sogna Dimarco, ma l'Inter lo blinderà. E l'esterno punta a un doppio record
- 09:10 CdS - Chivu pronto a riabbracciare Calhanoglu e Barella
- 08:56 Verso Inter-Juve, Stramaccioni: "Il gap in classifica è corretto, ecco la differenza tra Chivu e Spalletti. Il romeno ha ragione quando dice che..."
- 08:42 CdS - Chivu a velocità supersonica: +9 sulla Juve dall'ingresso di Spalletti
- 08:28 GdS - Dimarco top in Europa: nessun esterno come lui. Nuovo motore con Chivu
- 08:14 GdS - Riecco Barella e Calhanoglu: entrambi attesi al rientro in gruppo. Per Chivu ci sarà solo un problema...
- 08:00 Mercoledì Inter U23 di nuovo in campo contro il Lumezzane: dirigerà Leorsini di Terni
- 00:00 In principio era un'amichevole...
- 23:55 U15, due interisti convocati per il doppio test con la Cechia. Battisti: "Vogliamo testare i ragazzi a livello internazionale"
- 23:45 Di Marzio: "L'Inter crede in Luis Henrique, a gennaio il Bournemouth aveva offerto 30 milioni di euro"
- 23:40 Juve, Ottolini aggiorna la situazione McKennie: "Rinnovo? I colloqui procedono"
- 23:25 Cremonese, Pisa e Sassuolo. L'Inter fa 18 punti con le neopromosse: è la seconda volta negli ultimi 20 anni
- 23:10 Roma, Gasperini ritrova Palestra da avversario: "Ora è un top, è cresciuto tantissimo"
- 22:55 Settore giovanile Inter, i risultati del week-end: bilancio positivo con sei vittorie su otto partite giocate
- 22:40 Gol in Serie A con l'Inter: Lautaro supera Altobelli e punta il podio. Nel mirino il record di Totti, Del Piero...
- 22:38 La Roma si rialza sulle ali di Malen: 2-0 al Cagliari, agganciata la Juventus al quarto posto
- 22:25 Adani: "Dimarco quasi un centravanti, con lui parti 1-0. Evoluzione da terzino? Può fare il Robertson, ma in Italia..."
- 22:10 Cassano e l'aneddoto su Ausilio: "L'anno scorso mi disse che Bisseck diventerà uno dei migliori al mondo"
- 21:55 Ventola: "Dimarco incredibile. L'anno scorso durava 60', quest'anno sta facendo la miglior stagione della sua carriera"