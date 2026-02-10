Spazio anche ad Aleksandar Stankovic tra i temi toccati da Riccardo Trevisani nell'ultima puntata di Cronache di Spogliatoio durante la quale il giornalista parla del centrocampista figlio d'arte ex Inter e oggi in forza al Club Brugge, ma sul quale i nerazzurri vantano una clausola di recompra: "Credo che stiamo parlando di un giocatore che già vale una quindicina-ventina di milioni di euro, questi sono i dati su Transfermarkt. E no uso se riuscirà, diciamo, con il suo passo ad essere dello stesso livello in un campionato diverso da quello belga, però ha proprio tutto: testa girevole, tiro, potenza, visione di gioco, calcio… Ha proprio calcio dentro e sono curioso di vederlo ad alto livello per capire se può ottenere quello step" ha detto prima di lanciare una previsione.

"Se può fare quello step la cifra di oggi è conveniente. Cioè se riesce a fare quello che sta facendo al Bruges in un campionato di un altro livello, quella cifra comincia col lievitare e il suo valore di mercato comincerà col tre o col quattro" ha concluso con sicurezza circa il futuro del classe 2005.