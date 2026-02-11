Il Napoli viene eliminato anche dalla Coppa Italia. L'Inter sfiderà il Como in semifinale, ma nel post partita Conte davanti ai microfoni fornisce una delle sue peggiori prestazioni comunicative. Il paragone con Chivu, a tutti i livelli (sportivi e comunicativi), non ammette repliche.

Data: Mer 11 febbraio 2026
Autore: Raffaele Caruso
