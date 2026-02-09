Ancora una volta a segno ieri Haley Bugeja, sempre più trascinatrice dell'Inter Women di Gianpiero Piovani. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, l'attaccante maltese ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Siamo molto felici per questa vittoria, però dobbiamo guardare avanti: mancano ancora almeno nove partite e dobbiamo dare tutto nei prossimi mesi. Ovviamente siamo tutte contente di questo risultato. Abbiamo trovato la nostra forza nel gruppo. Non è stata una stagione facile fino ad ora, abbiamo incontrato tanti ostacoli, anche a causa degli infortuni, ma adesso credo che il gruppo sia la nostra vera forza. C’è tanto di buono in quello che stiamo facendo e tanto di positivo su cui continuare a migliorare partita dopo partita. A livello personale sono felice: quest’anno sto trovando la porta e questo ovviamente mi rende contenta. Però non posso fare nulla senza le mie compagne, sono loro che mi mettono nelle condizioni giuste, che mi trovano e mi aiutano ad arrivare in zona gol".

Buegja spiega anche le ambizioni della squadra: "Speriamo di continuare su questa strada, segnare ancora e conquistare più punti possibile. Vogliamo finire la stagione nel miglior modo possibile, mettendo tutto quello che abbiamo in campo. La prossima partita sarà contro il Parma. L’ultima volta non è stata una gara facile, anche se giocavamo in casa, e adesso andremo in trasferta. Abbiamo visto che hanno fermato la Roma la scorsa settimana, quindi non sarà semplice. Però crediamo nella nostra qualità, nel nostro gruppo, e daremo tutto per provare a conquistare un’altra vittoria”.